Un plongeon des falaises si Federer joue son tournoi

C’est le fantasme de tous les organisateurs de tournoi de tennis: compter sur la présence de Roger Federer. Directeur de l’ATP 500 d’Acapulco, au Mexique, Raúl Zurutuza rêve même de réunir le Bâlois et Rafael Nadal la même année sur son tournoi.

Interrogé par le site Puntodebreak sur un nom qu’il rêverait d’avoir à Acapulco, le directeur mexicain n’a pas hésité: «Je veux Roger et Rafa. Rafa par amour, parce qu’il a joué de façon si spectaculaire pour nous, et Roger… parce qu’il n’est jamais venu!» Raúl Zurutuza a même promis de faire le grand saut si son rêve se réalisait. «Il y a de très hautes falaises à Acapulco. Si Roger et Rafa arrivent tous les deux à l’Open du Mexique, je sauterai d’une de ces falaises dans la mer. Je ne sais pas si je ferai une bombe, mais je sauterai», a lâché l’organisateur.

Malgré les belles promesses de Zurutuza, un problème quasi insoluble risque de l’empêcher de réaliser ce pari fou: le tournoi d’Acapulco a en effet lieu en même temps que celui de Dubaï, avec lequel Federer est sous contrat depuis plusieurs années.

«Lors du match d’exhibition que nous avons organisé au Mexique (en novembre 2019 à Mexico), c’était de la folie. Plus de 42 000 personnes étaient présentes. Et le public a commencé à chanter «Acapulco, Acapulco» lors de la cérémonie finale, a raconté Raúl Zurutuza. Juste au moment où il l’a entendu, Federer a eu un sourire nerveux et a dit à tout le monde que malheureusement cela coïncidait avec Dubaï, un tournoi auquel il avait participé toute sa vie».

Le directeur du tournoi d’Acapulco ne perd pas espoir de voir Federer et Nadal sur ses courts. Même dans dix ans. Reste à voir si sa proposition de plongeon des falaises, avec ou sans bombe, suffira à convaincre le Maestro.

(L'essentiel)