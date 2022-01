Rafael Nadal a fait forte impression d'entrée de jeu

Rafael Nadal, 6e mondial, est apparu en pleine forme au 1er tour de l’Open d’Australie, lundi à Melbourne, pour battre sans trembler l’Américain Marcos Giron (66e) 6-1, 6-4, 6-2. «Je joue de mieux en mieux», s’est félicité l’Espagnol de 35 ans. Il est difficile de dire où j’en suis par rapport à mon meilleur niveau. Il faut y aller jour après jour, accepter que tout ne va pas toujours bien et rester positif pour jouer avec la bonne énergie et travailler», a-t-il souligné.

Gauff sortie d'entrée



La pépite américaine Coco Gauff, 16e mondiale à 17 ans, a été surprise d'entrée par la Chinoise Qiang Wang (110e), qui l'a éliminée 6-4, 6-2 lundi à Melbourne, au 1er tour de l'Open d'Australie. C'est le plus mauvais résultat de Gauff en trois participations au Majeur australien, où elle avait atteint les 8es en 2020 et le 2e tour l'an dernier.



Son meilleur résultat en Grand Chelem reste le quart de finale à Roland-Garros en 2021. Wang, qui avait atteint les 8es de finale en 2020, affrontera au prochain tour la Belge Alison van Uytvanck (55e).

