Joao Souza écope d'une suspension à vie

La Tennis Integrity Unit (TIU) a annoncé la sentence ce samedi après plusieurs semaines de délibérations. Le joueur de tennis brésilien Joao Souza (31 ans) est suspendu à vie pour corruption et pour son implication dans le trucage de matches. Il a également reçu une amende de 200 000 dollars (181 000 euros environ).

Entre 2015 et 2019, le Brésilien avait sévi dans des tournois Challenger et Future au Brésil, au Mexique, aux Etats-Unis et en République tchèque. Il avait également refusé de fournir des documents et détruit des preuve durant l'enquête. Souza avait atteint la 69e place mondiale en avril 2015, son meilleur classement. Cette affaire a des répercussions sur un autre joueur de tennis. Le Portugais Joao Sousa, 59e mondial, a été malgré lui confondu avec le joueur Brésilien, en raison de leurs noms de famille similaires.

Le Portugais, dont le visage a servi à illustrer plusieurs articles, a pris la peine de clarifier la situation sur les réseaux sociaux: «Aujourd'hui, j'ai vu mon image associé à un autre joueur dont le nom de famille sonne comme le mien, mais qui est écrit différemment. La différence entre S et Z est petite, mais dans ce cas elle devient énorme, car elle m'associe à quelque chose d'inimaginable. Alors, pour clarifier les plus distraits, mon nom est Joao SouSa, je suis un joueur de tennis PORTUGAIS et je n'ai aucun problème avec la TIU et je suis à 100% concentré sur mon prochain tournoi, l'ATP 250 de Montpellier qui commence le 3 février. Merci pour votre soutien!»

(L'essentiel)