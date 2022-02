En plein tournoi, il raye une voiture avec sa raquette

La publicité et le sport ne vivent pas toujours en parfaite harmonie. L’Américain Stefan Kozlov s’est retrouvé gêné par le placement d’une voiture sur le court, pendant son match face à Tommy Paul. Les deux hommes disputaient vendredi le quart de finale du Delray Beach Open, en Floride. C’est en voulant retourner une balle du fond du court que le joueur a heurté la carrosserie allemande sur son chemin. Frustré, il a ensuite fait mine de lui remettre un coup.

Kozlov left his mark on the car.pic.twitter.com/SJlEJzaHtT https://t.co/VJxROEVZGs