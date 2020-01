Roger Federer qualifié dans un tableau très ouvert

Versé dans la moitié de tableau de Novak Djokovic, Roger Federer, avait hérité d'une route plutôt dégagée jusqu'en demi-finales à l'Open d'Australie. Celle-ci s'est encore un peu plus éclaircie, mercredi, avec les éliminations prématurées de Matteo Berrettini et Grigor Dimitrov. Le Suisse continue lui d'avancer, et a atomisé Filip Krajinovic (ATP 41) en trois manches et 92 minutes 6-1, 6-4, 6-1. «RF» affrontera vendredi l’autre chouchou de Melbourne Park, l’Australien John Millman, contre qui il avait littéralement explosé dans la touffeur du court Arthur Ashe, en huitième de finale de l’US Open 2018.

Dans la même partie de tableau, l'Italien Matteo Berrettini, 23 ans, 8e joueur mondial et sensation du dernier US Open où il avait été battu par le futur vainqueur Rafael Nadal, est tombé dans le joli piège tendu par Tennys Sandgren 7-6 (9/7), 6-4, 4-6, 2-6, 7-5. L'Américain, véritable «coupeurs de têtes», possède un très bon ratio face aux membres du top 10 en Grand Chelem (4 victoires - 2 défaites). Parmi les joueurs en activité, seul «Rafa» fait mieux...

Active ATP players with winning record vs top 10 at Slams:Rafael Nadal 71.2% (47-19)Tennys Sandgren 66.7% (4-2)Roger Federer 65.3% (64-34)Novak Djokovic 64.9% (50-27)#AusOpen– Trenton Jocz (@TrentonJocz) January 22, 2020

Le coup est rude donc pour Matteo Berrettini, qui devait théoriquement affronter le «Maître» en quart de finale, incapable de franchir le premier tour en 2018 et 2019 du côté de Melbourne Park et qui n'a donc pas fait beaucoup mieux cette saison. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, «RF» a vu un autre joueur référencé sortir de son tableau, quelques heures plus tard.

Grigor Dimitrov, son bourreau en quart de finale de l'US Open en septembre, a aussi pris la porte dès le 2e tour, vaincu 6-4 7-6 3-6 6-7 7-6 par Tommy Paul. Le Bulgare, 20e joueur mondial, a pourtant eu deux break d'avance dans le set décisif avant de craquer dans le super tie-break (10-3). Il aurait pu être opposé à Federer au stade des 8es de finale... Résultat des courses, Roger Federer n'a plus qu'un seul membre du top 24 dans son tableau avant le dernier carré: il s'agit de l'Italien Fabio Fognini.

(L'essentiel/jsa)