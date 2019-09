Rafael Nadal a pris John McEnroe pour cible

Rafael Nadal a beau avoir match gagné, il n'en est pas moins précis au moment d'envoyer des balles dans les tribunes. Il l'a prouvé mercredi soir après sa victoire contre Diego Schwartzmann, en quart de finale de l'US Open. Au moment de balancer quelques balles dans les gradins du Arthur Ashe Stadium, il s'est tourné en direction de la cabine d'ESPN, broadcast officiel de la quatrième levée du Grand Chelem. À l'intérieur de la cabine se trouvaient le commentateur Chris Fowler et son consultant, le légendaire John McEnroe.

Nadal a envoyé sa balle... et celle-ci a atterri en plein dans la cabine, qui était dépourvue de vitres, juste dans les mains de Chris Fowler. L'Espagnol a alors pointé son doigt dans la direction du duo Fowler-McEnroe, un large sourire aux lèvres. «Big Mac» lui a répondu en levant le pouce. Le public, évidemment, était aux anges.

Quelques heures plus tard, Chris Fowler a fait part de sa fierté via Twitter, avec une photo de la balle: «Le souvenir précieux de la fois où @RafaelNadal nous a butés depuis mi-court dans notre cabine après le match mercredi. Plusieurs avaient essayé, dont Nadal, et finalement il a réussi.» Il s'est ensuite excusé de na pas avoir mieux réceptionné la balle: «Malheureusement, je me suis pris (les mains) dans le câble de mon casque».

.@RafaelNadal hit it right into the broadcast booth ? pic.twitter.com/ece2MlB54Y– SportsCenter (@SportsCenter) September 5, 2019

the precious souvenir ?@RafaelNadal? whacked from midcourt into our b'cast booth post match Weds. Several have tried (including Rafa) but finally success! Sadly, I got tangled in headset cord and choked the clean catch! (excuses, excuses ?)Full Story on IG chrisbfowler pic.twitter.com/YKbwNYHSwj– Chris Fowler (@cbfowler) September 5, 2019

(L'essentiel)