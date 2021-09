Le tournoi WTA de Luxembourg disparaît

«C’est une décision définitive». Droite dans ses bottes, la directrice du tournoi de Luxembourg, Danielle Maas, a annoncé ce dimanche, après la finale remportée par Clara Tauson, qu’elle avait pris la décision avec son équipe d’arrêter l’organisation du BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

Découragée par le protocole sanitaire drastique mis en place par la WTA, la dirigeante a regretté ne plus pouvoir offrir au public l’atmosphère familiale qui a fait la renommée de l’épreuve créée en 1996. Danielle Maas et son équipe ont indiqué réfléchir à l’organisation d’un nouvel événement pour «promouvoir le tennis au Luxembourg et le Luxembourg dans le monde du tennis», sans donner davantage de détails.

Plus tard ce dimanche, le compte Twitter du tournoi indique que l'IWTP (International Women's Tennis Promotion) organisera à partir de l'année prochaine un tournoi sur invitation, «comme cela avait commencé il y a 30 ans».

After 25yrs of collaborating with the WTA,the IWTP (Int. Women's Tennis Promotion) decided that it wants to go back to its roots.This year's edition was the last WTA tournament, from next year on,the IWTP will organise an invitation tournament,which is how they started 30 yrs ago