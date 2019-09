Un arbitre drague la ramasseuse de balles

BREAKING VIDEO! Umpire Moscarella giving any kind of advice to player during toilet break "Stay focused" "Come on" "2 minutes and its over" "Match should be 61 61 you had 45 break points" "Focused please" etc (via @Giampao57271089 ). Is this acceptable? https://t.co/htvLadXVpv

L'arbitre italien Gianluca Moscarella a été provisoirement suspendu, soupçonné de plusieurs écarts de conduite jeudi dernier lors du tournoi challenger de Florence. Une vidéo le montre lors d'une pause après le premier set en train... d'encourager le Portugais Pedro Sousa opposé à l'Italien Enrico Dalla Valle.

«Reste concentré», «Allez», «Dans deux minutes c’est terminé », «Tu devrais gagner 6-1, 6-1, tu as eu 45 balles de break ». Pedro Sousa l'a emporté (7-5, 4-6, 6-4). Une autre vidéo semble aggraver son cas. Il y lance à une ramasseuse de balles: « Tu es géniale», «Très sexy»... L'ATP a ouvert une enquête.

BREAKING VIDEO! More about the umpire behaviour in that match. Said to ballgirl "“You are fantastic” “Very sexy” “Are you ok? It’s hot. Do you feel hot? Phisically or emotionally?” Is this acceptable addressed to a young girl even if said "as a joke"?https://t.co/IUHEZ5oySa