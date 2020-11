Daniil Medvedev, le Russe en maître invaincu

Daniil Medvedev a couronné sa semaine parfaite à l’O2 Arena en soulevant le plus beau trophée de sa carrière. Le Russe a remporté le Masters au bout d’une finale incertaine et plaisante face à un Dominic Thiem battu pour la deuxième fois de suite au dernier set du dernier match de la saison (4-6, 7-6, 6-4). Il intègre le club très sélect des joueurs qui ont battu Novak Djokovic et Rafael Nadal dans le même tournoi avant de le quitter en champion. Un exploit qu’il doit à son service, à sa science des rythmes mais aussi à une couverture de terrain assez prodigieuse pour sa taille (198 cm).

Si ce premier sacre de prestige pour Daniil Medvedev ne souffre aucune contestation, il vient renforcer l’idée que le Masters est devenu un territoire plus facile à conquérir que les levées du Grand Chelem. Depuis 2016 et le titre d’Andy Murray, le tournoi des maîtres s’est en effet toujours offert à un joueur encore vierge de sacre majeur (Dimitrov, Zverev, Tsitsipas et donc Medvedev).

L’autre enseignement de la semaine promeut le Russe au rang de nouvelle terreur de l’indoor. Déjà impressionnant à Bercy, Daniil Medvedev a aligné cinq succès sur le central de l’O2 Arena, battant Djokovic, Nadal et Thiem en cinq jours.

(L'essentiel/Mathieu Aeschmann)