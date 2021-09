Comment avez-vous eu l’idée de vous lancer dans la rédaction de ce livre?

Ça a été très instinctif. Je me suis levé un matin et je me suis dit que j’étais prête pour raconter mes histoires et mes anecdotes. Je voulais montrer au public l’envers du décor. J’avais toujours eu une image assez clivante, j’étais soit très aimée, soit détestée. J’avais envie d’expliquer les choses de mon point de vue et d'expliquer pourquoi j’étais sujette à certaines réactions. L’écriture de ce livre a été une thérapie, ça m’a fait beaucoup de bien.

Vous l’avez écrit en parallèle de votre carrière de joueuse…

Je l’ai écrit dans les trajets, beaucoup en avion, dans les trains, dans les vestiaires. J’avais mon petit calepin, je prenais des notes sur ce que j’avais envie de dire, sur ce qui me venait à l’esprit. Je l’ai écrit en quatre mois tellement c’était une évidence. Je l’ai commencé en juin et je l’ai terminé en novembre, juste après la finale de Fed Cup (remportée par la France contre l’Australie).

Est-ce important de pouvoir s’évader lorsqu’on est sur le circuit?

C’est un métier qui demande beaucoup d’investissement, trop parfois. Pour moi, l’écriture a toujours été une passion. Ce bouquin m’a permis de relâcher la pression que je me mets au quotidien. C’était un super exercice et c’est pour ça que j’ai continué à écrire. Je suis parti sur autre chose, en écrivant un roman. Je m’y suis mise pendant le confinement et j’ai eu de très bons retours. Donc si tout va bien, je devrais publier mon premier roman l’année prochaine.

Vous écriviez déjà avant de vous lancer dans ce livre?

J’ai beaucoup écrit quand j’étais petite, j’écrivais plutôt des poèmes. J’ai toujours tenu des journaux intimes. Ce livre prend d’ailleurs la forme d’un carnet de bord. Je ne me sentais pas légitime pour écrire une autobiographie, ma carrière n’est pas assez bonne pour intéresser. Je voulais surtout que ça ressemble à quelque chose de très intime.

Certains retours vous ont-ils touchés?

Il y’en a plein, pour l’instant je n’en ai pas eu de mauvais. Les plus beaux retours que j’ai eus viennent de gens qui disent qu’ils ont appris à me connaître avec le livre et qu’ils se sont identifiés à des choses que je ressentais. De savoir qu’un être humain s’est plongé dans mon livre et a ressenti des émotions, c’est le plus cadeau qu’on puisse me faire et j’ai été gâté à ce niveau-là. J’ai aussi des gens qui ne m'appréciaient pas et qui ont changé d’avis après leur lecture. Ça aussi, ça m’a touché.

Ce livre vous a-t-il fait comprendre des choses sur vous-même?

Parfois quand on pose des mots sur des ressentis on a des sortes de raisonnement qui arrivent. Et c’est vrai que j’ai compris certaines réactions que j’avais sur le court qui venait de mon enfance, de comment j’ai été éduquée. Ça m’a permis de comprendre d’où ça venait. Ce livre m’a permis d’être plus tolérante avec moi-même.

Aimeriez-vous devenir écrivaine à plein temps après votre carrière ?

J’aime beaucoup ça mais de là à le faire à plein temps… Je serai volontiers écrivaine à mi-temps. Mais je voudrais rester dans le tennis car c’est quand même ma passion première.

« Sans compromis » d'Alizé Cornet, aux éditions Amphora, 19,50 euros

(Nicolas Grellier/ L'essentiel )