Djokovic dépasse Federer et égale Sampras

Novak Djokovic termine la saison à la première place mondiale pour la 6e fois, égalant ainsi le record de Pete Sampras, a officialisé l’ATP vendredi en soirée. L’affaire était quasiment entendue depuis le tournoi de Vienne où il a été éliminé en quarts de finale, mais arithmétiquement, Rafael Nadal pouvait encore l’en empêcher. Si l’Espagnol est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Paris, il aurait encore fallu qu’il marque des points dans l’ultime tournoi de la saison, la semaine prochaine à Sofia. Mais il n’y participera pas.

À 33 ans, le Serbe est le joueur le plus âgé à terminer une saison au sommet de la hiérarchie mondiale. Novak Djokovic a terminé la saison n°1 pour la 6e fois au cours des dix dernières années, après 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Il égale ainsi son héros d’enfance Pete Sampras: l’Américain avait terminé No 1 mondial de la saison 1993 à la saison 1998.

«Un rêve qui devient réalité»

«Égaler Pete est un rêve qui devient réalité», a commenté «Nole», cité par l’ATP. «Je vais continuer de tout faire pour devenir encore meilleur, en espérant gagner encore et établir de nouveaux records», ajoute «Djoko», qui vise notamment le record de 20 titres du Grand Chelem détenu par ses deux grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Il en est à 17.

L’autre record qu’il dit ouvertement avoir en ligne de mire est celui du nombre de semaines passées au sommet de la pyramide mondiale. Il en est à 293 au 8 novembre et n’a plus devant lui que Federer et ses 310 semaines. Novak Djokovic a débuté l’année n°2 et est repassé devant Rafael Nadal le 3 février au lendemain de son 8e titre record à l’Open d’Australie.

Au cours de cette année 2020 tronquée par la pandémie de coronavirus, il a remporté trois autres titres: les Masters 1000 de Cincinnati et Rome ainsi que l’ATP 500 de Dubai. Il a joué cinq autres finales et remporté avec la Serbie en début d’année la première édition de l’ATP Cup.

