Le XV du Luxembourg croque la Finlande

Et de trois! Relégué cette saison en Conférence 2 Nord, le 5e échelon européen, le XV du Luxembourg poursuit son sans-faute. Après être allé battre le Danemark (3-18) et avoir humilié l'Estonie (64-0) l'automne dernier, le Luxembourg a dominé la Finlande (45-5), samedi au stade Josy Barthel. Les Luxembourgeois, poussés par plus d'un millier de supporters, prenaient rapidement l'avantage en inscrivant le premier essai à la 6e minute par Adrien Timmermans. William Browne transformait (7-0, 7e). Puis sur une pénalité dans l'axe, Browne portait le score à 10-0 (18e).

Les rugbymen luxembourgeois résistaient à un temps fort finlandais, avant de repartir de plus belle par un essai de Gauthier Bares, converti par Browne (17-0, 28e). Puis Guillaume Kimmel franchissait à son tour la ligne d'en-but finlandaise. Browne, impeccable au pied, transformait (24-0, 34e). Les hommes de Jonathan Flynn rentraient tranquillement aux vestiaires avec une confortable avance.

Ne pas s'y éterniser

En début de seconde période les débats s'équilibraient, et les Finlandais réduisaient l'écart par Samu-Petteri Pääkko (24-5, 56e). Mais Charles Stones redonnait de l'air au XV grand-ducal au terme d'une belle percée dans la défense finlandaise (31-5, 64e). En fin de partie, Timmermans (68e, 36-5) et Kimmel (74e, 43-5), s'offraient un doublé pour clôturer le festival luxembourgeois tandis que Browne terminait sur un sans-faute (45-5, 75e). Après cette victoire convaincante, le Luxembourg conforte sa première place dans la Conference 2 Nord et peut espérer ne pas s'y éterniser en remontant à l'échelon supérieur en fin de saison.

Interrogé à la fin du match, Saman Rezapour, capitaine du XV du Luxembourg expliquait qu'«après la victoire contre l'Estonie où le résultat était au rendez-vous (64-0) mais pas la manière, il était important pour nous de gagner cette fois avec la manière. Nous avons su davantage écarter le jeu pour déborder, ce qui fait notre force face à des équipes plus physiques que nous. Nous voulions gagner et prendre le point de bonus. Mission est accomplie».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)