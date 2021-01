Les pistes sont fermées, ils skient dans les rues

Le cumul de neige a atteint un mètre ce week-end à Rocca di Cambio (1 434 m), sur les Apennins, au centre de l’Italie. Les pistes étant fermées à cause de la pandémie de Covid-19, les moniteurs ont toutefois chaussé les skis et se sont élancés le long des ruelles du village pour le plus grand bonheur des habitants.

