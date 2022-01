Transformée en poupée sexuelle à son insu

La mannequin israélienne Yael Cohen Aris est une influenceuse israélienne. Elle affirme qu'une entreprise chinoise a utilisé son image pour créer une poupée sexuelle. Le «jouet» grandeur nature présente le même grain de beauté distinctif sous la bouche. La jeune femme de 25 ans a déclaré que la poupée porte même son nom «Yael».

Elle a tenté une action en justice pour que l'article soit retiré de la vente. La poupée «Yael» est commercialisée en ligne pour plus de 1 400 dollars, soit 1 226 euros environ.

Une porte parole de l'entreprise de poupées sexuelles a déclaré au «Daily Mail» que la ressemblance entre la poupée et Yael étaient une «coïncidence. Afin d'éviter tout malentendu, nous n'appellerons plus cette poupée Yael et demandons à tous nos partenaires de ne plus utiliser le nom Yael».

(L'essentiel/afp)