La police mobilisée pour des contrôles massifs

«Ils nous ont rappelés à l'ordre, sur les questions de sécurité, ils étaient polis», souffle ce motard français, sur un parking le long de la N13 entre Hellange et Frisange. Celui-ci est tombé, avec un de ses collègues, sur un des quelque 200 contrôles de vitesse et de sécurité menés par la police grand-ducale entre mercredi matin à jeudi matin. «Les agents nous ont dit qu'on était habillés un peu léger, sans les cuirs. Mais c'est la première fois cette année qu'on sort sans. Et ils m'ont aussi dit que je devais changer mes pneus. J'ai déjà rendez-vous pour ça la semaine prochaine», sourit le jeune motard, une fois le stress du contrôle passé.

Le Luxembourg a participé, en même temps qu'une vingtaine de pays européens, au «Speed Marathon», 24 heures de contrôles intensifs de vitesse à travers tout le pays, jusqu'à 6h jeudi matin, pour promouvoir la sécurité routière. «Nous visons particulièrement la vitesse», explique André Schaack, commissaire en chef de la direction des opérations et de la prévention au Grand-Duché, «car c'est la cause numéro 1 des accidents, surtout des accidents graves et quand ce n'est pas la cause principale, c'est quand même aussi un phénomène aggravant des accidents». Du coup, les agents ont sorti les jumelles pour contrôler la vitesse des automobilistes.

Sur le petit parking le long de la N13, mercredi en milieu d'après-midi, la situation était plutôt calme. Peu d'automobilistes passent, encore moins souvent en excès de vitesse. «Les conducteurs qui viennent dans l'autre sens préviennent les autres de notre présence», explique un porte-parole de la police. Ce qui n'empêche pas les agents présents d'arrêter les voitures et motos pour d'autres raisons. Comme le conducteur de cette décapotable pris avec son téléphone, une infraction grave («un des fléaux de la route», pour le commissaire) qui coûte désormais 145 euros et deux points. Pour le reste, les policiers vérifient les papiers et les aspects techniques des véhicules, et font de la prévention.

«En cas de manquement technique grave, on peut immobiliser le véhicule», souligne le commissaire Schaack. Qui insiste pour être particulièrement vigilant sur les motards. «Ils sont sur-représentés dans les statistiques d'accident», insiste-t-il. Et, pendant que ses hommes contrôlent encore une voiture, il va faire un peu de pédagogie auprès des pilotes français trop légèrement vêtus. «Faites attention à vous, pas seulement aujourd'hui», leur souffle-t-il. En face des uniformes, on est compréhensifs. «C'est pour la sécurité, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est bien de faire ça», affirme un conducteur.

Verkehrskontrolle in Bonnevoie, rue Auguste Charles: Mit einem netten Lächeln und einem kleinen Tadel wurden die Fahrer, welche zu schnell waren, zur Kasse gebeten. pic.twitter.com/c5bePOnJ3D — Police Luxembourg (@PoliceLux) 18 avril 2018

La Police effectue aussi des contrôles de radars à des endroits qui sont connus pour des excès de vitesse. Un de ces endroits est par exemple la route d’Echternach ainsi que la N10 près d’Echternach. pic.twitter.com/WrXsIYA4Gq — Police Luxembourg (@PoliceLux) 18 avril 2018

Bislang wurde noch kein Führerschein aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung eingezogen. Wir hoffen, dass dies auch so bleibt... auch noch nach dem Blitzermarathon. pic.twitter.com/LHIILhld7R — Police Luxembourg (@PoliceLux) 18 avril 2018

