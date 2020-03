Les sous-​​sols pénétrés à l'aide d'un radar

Six nouveaux bâtiments seront prochainement construits sur le site de l'actuel parking Square Mile à Esch-Belval. Et si vous êtes passés par là, lundi, vous avez dû apercevoir la présence d'un petit engin, dirigé comme une tondeuse, développé par la société Leica. «Ce matériel est équipé d'un capteur GPS et d'un radar», nous a précisé sur place Thierry Hoffmann, administrateur de l'entreprise GlobeZenit Luxembourg. «Grâce au GPS, on se positionne sur le globe terrestre et grâce au radar, on envoie une fréquence dans le sol pour récupérer une information sur les cavités et les réseaux qui se retrouvent sous le sol. Cette information nous permettra de positionner (sur un plan), les galeries, les tuyaux ou encore les câbles présents dans ce sous-sol».

Avec la multiplication des constructions au Luxembourg et la revitalisation d'anciennes friches industrielles, il est aujourd'hui devenu indispensable d'établir un cadastre des réseaux enterrés pour éviter tout type d'accidents ou de problèmes lors des terrassements ou d'excavations avec les machines. «On cherche à éviter des zones où l'eau pourrait stagner autour des bâtiments», nous a donné comme exemple Thierry Hoffmann. «On cherche à déterminer s'il y a encore des réseaux dangereux pour de futurs constructions. On doit positionner l'ensemble de ces informations pour pouvoir les rendre disponibles aux cabinets d'architectes ou aux bureaux d'études qui interviendront par la suite».

Grâce à cette nouvelle génération de radars à pénétration de sol, les géomètres vont désormais pouvoir gagner du temps et de l'argent par rapport aux relevés traditionnels par fouille. Sans contact et sans détruire la moindre surface, ils vont pouvoir détecter beaucoup plus facilement des réseaux d'égouttage, la présence d'éléments métalliques, des armatures en béton, des tunnels enterrés ou encore des fuites de liquide. «Dans les années à venir, on s'attend à énormément de travail avec les nombreux sites industriels à reconvertir, surtout dans le sud du pays», a encore ajouté Thierry Hoffman.

«Sur le site de Schifflange ou des Terres Rouges à Esch-sur-Alzette, ces sites sont remplis d'anciens réseaux ou de situations dans le sol que l'on ne connaît pas. Ce radar nous permet de détecter tout ce qui a été positionné en sous-terrain par le passé, voire même depuis plus d'une centaine d'années. On est là pour faire une mise à jour et pour pouvoir tout positionner sur un plan».

(Frédéric Lambert/L'essentiel )