Il fait le buzz avec une vidéo de moutons captivante

For the past seven months I have been following a large herd of sheep, from winter pasture to the movement and arrival at the summer pasture. The size of the herd ranges from 1000-1700 sheep, the Shepherd dogs are an experience in themselves and everything is directed by Mustafa and his family who welcomed me every visit with open arms. Morning Coffee with Mustafa and Keith will give you energy for a whole day. Thanks to Micha Morgan for the guidance and patience regarding the expected movements of the herd. I got to meet Dan Goldfinger face to face for the first time. Michael Kiwanuka - Cold little heart intro Attached is a summary of the movements in fast motion. Feel free to share.

בשבעת החודשים האחרונים אני עוקב אחרי עדר כבשים גדול, ממיקום מרעה החורף ועד לתנועה והגעה אל מרעה הקיץ. גודל העדר נע בין 1000-1700 כבשים, הכלבים שמלויים את העדר הם חוויה בפני עצמה ועל הכל מנצחים בשטח מוסטפה ובני משפחתו שאירחו אותי בכל ביקור בזרועות פתוחות. קפה עם מוסטפה וקית׳ בבוקר נותן אנרגיה ליום שלם. תודה למיכה מורגן על ההכוונה והסבלנות בכל הקשור לתנועות הצפויות של העדר. יצא לי לפגוש בפעם הראשונה פנים מול פנים את דן גולדפינגר. היה פשוט כיף! מצורף סיכום התנועות בהילוך מהיר. אשמח אם תשתפו.