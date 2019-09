Chahuté, Boris Johnson s'éclipse à Luxembourg

Petit coup de tonnerre devant le le ministère d'État, lundi. Alors que Boris Johnson devait s'exprimer aux côtés de Xavier Bettel, le Premier ministre britannique a tout simplement laissé son homologue luxembourgeois seul devant la centaine de journalistes venue des quatre coins du monde.

La suite logique d'une journée pour le moins mouvementée pour le leader britannique qui a déjà subi de nombreux revers dans son propre pays en pleine négociation sur le Brexit. Arrivé place Clairefontaine aux alentours de 15h après un déjeuner avec Jean-Claude Juncker, Boris Johnson a été conspué par une centaine de manifestants. «Shame on you» (Honte à toi), «Not our boss» («Pas notre chef»), les slogans hostiles ont fusé avant et après l'entretien avec Xavier Bettel.

«Qu'il utilise bien le temps qui lui reste»

Adulé par les manifestants qui voient en lui un défenseur de l'Union européenne, le Luxembourgeois s'est offert le bon rôle en regrettant d'abord l'absence de Boris Johnson, avant de se fendre d'un discours ferme sur le Brexit. «L'heure tourne. Qu'il utilise bien le temps qui lui reste. Car pour l'instant, il n'y a aucune proposition concrète», à six semaines de la sortie programmée de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Une manière aussi de rappeler que l'Union européenne ne lâchera pas sur les termes du divorce. «La position du Luxembourg a toujours été claire. Nous voulons préserver le marché commun et le non-rétablissement d'une frontière en Irlande. Seul l'accord qui était sur la table garantissait cela», a lancé Xavier Bettel. «Nous n'avons pas choisi le Brexit! Mais aujourd'hui, les citoyens veulent de la clarté, et le plus tôt possible. C'est de sa responsabilité», a conclu Xavier Bettel avant de s'éclipser (lui aussi) de manière soudaine. Avec probablement le sentiment du devoir accompli...

Boris Johnson sèche le point presse:

L'arrivée de Boris Johnson sous les sifflets:

(Thomas Holzer/L'essentiel)