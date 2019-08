«J'ai le toit des voisins dans le jardin»

Comme au lendemain d'une très mauvaise soirée, Bascharage s'est réveillée avec une sérieuse gueule de bois, samedi. Ici, personne n'a vraiment eu le temps de se sécher les larmes, tant la tâche semble immense. Les rues sont jonchées de bris de verres, d'arbres arrachés, de restes d'argile et de mobilier urbain en morceaux. Devant la désolation des sinistrés, le bal incessant des camions de pompiers, des véhicules de la commune et même de l'armée, venue prêter main forte, rythme le quotidien. Les entreprises de toitures sont, elles, venues constater les dégâts.

«Ce sont surtout les maison orientées vers l'ouest qui ont été touchées. La mienne est centenaire et rien n'a bougé. Les résidences plus récentes ont en revanche souffert», note Paul, habitant de la commune. Certaines toits n'ont pas tenu, laissant les habitants désemparés. «Imaginez votre toit qui s'envole, vos pièces sans plafond. On doit tout vider. C'est terrible», explique une habitante particulièrement touchée.

« Tout volait, des pierres, de la tôle et des restes de toitures"»

Entre deux clichés pour les assurances et quelques coups de balais sur le trottoir, commerçants et résidents se souviennent de ces quelques minutes en enfer, quand la tornade a déboulé sur leur quartier. «C'était l'apocalypse. J'étais avec des clientes que j'ai tenté de rassurer. Elles se sont confinées et ne sont pas sorties avant 20h. Alors que tout était fini! C'est dire à quel point nous avons eu peur», raconte Djiga Rigatono, responsable du salon d'esthétique «Escale Essentielle».

«Je n'arrivais même pas fermer la fenêtre. En un coup de vent, je me suis retrouvée avec le toit de mon voisin dans le jardin. C'est dingue», dit-elle. «On voyait le tourbillon, tout volait, des pierres volaient, de la tôle et des restes de toitures. Je n'avais jamais vu cela auparavant», poursuit Paul. Deux minutes ravageuses que les habitants de Bascharage ne sont pas prêts d'oublier...

(Thomas Holzer/L'essentiel)