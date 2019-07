Les riders ont régalé le public à Dudelange

Les adaptes des sports de glisse du pays et des alentours n’ont pas raté l’occasion d’assister aux belles performances d’amateurs et de professionnels, ce samedi après-midi, au Skatepark Schmelz, à Dudelange. Après un an de pause, l’ASBL Parc and Ride y organise ainsi ce week-end la 21e édition du Dudelange on Wheels. BMX, streetboard, moutain bike et inline... Les riders se défient mutuellement sous les yeux d’une centaine de spectateurs.

«Nous avons fait trois heures de route depuis l’Alsace pour assister à l’événement», racontent les amis Nathan 12 ans et Hugo, 13 ans, venus avec leurs BMX. Nous en profitons pour nous inspirer des performances des pros. Même si on s’entraîne tous les jours, en regardant les grands on apprend beaucoup aussi». Plus loin, Kevin, 24, et Laurent, 21 ans, venus d’Arlon et adaptes de skateboard, profitent eux de l’occasion pour «tester le parc dans une ambiance festive. Rencontrer d’autres riders, partager des conseils et se fondre dans la communauté de sports urbains, c’est le cadre parfait pour passer un bon samedi après-midi».

Les démonstrations des pros ont laissé les spectateurs bouche bée. C’était le cas lorsque Raphael Chiquet, champion du monde français de BMX flat en 2009, a débarqué sur la piste. «J’ose à peine imaginer le nombre de chutes qu’il lui a fallu pour atteindre ce niveau», commentait Joel, un jeune Dudelangeois de 18 ans. «J’ai failli m’inscrire cette année, mais je n’étais pas trop sûr de moi. En voyant Raphael Chiquet, je me dis que je m’inscrirai bien à la compétition l’année prochaine. Il faut oser!» Dimanche, l’événement se clôturera par les finales des compétitions, dès 14h.

(Ana Martins/L'essentiel)