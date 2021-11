Debout sur une montgolfière à 4 000 m d'altitude

Le Français Rémi Ouvrard a battu le record du monde d'altitude debout sur une montgolfière, atteignant 4.016 mètres. Il a réalisé son exploit pour récolter des fonds dans le cadre du Téléthon #AFP #AFPTV pic.twitter.com/7GYfrCkFKJ — Agence France-Presse (@afpfr) November 11, 2021

«Je ne pourrais pas remplacer Thomas Pesquet mais je vais essayer de me rapprocher un petit peu de l'endroit où il était», a confié Rémi Ouvrad, avant de décoller. «Et si on peut arriver à se rapprocher des 4 000m, ça serait sympa». Le jeune aérostier français qui s'est élancé dans la Vienne a fait même mieux puisqu'il a atteint 4 016m alors que l'objectif était de dépasser 3 637 m, en référence au 3637, numéro de téléphone pour faire un don au Téléthon puisqu'il a réalisé cet exploit pour récolter des fonds pour cette cause.

(L'essentiel)