Un papillon accompagne sa balle jusqu’au trou

L’effet papillon pour Brooks Koepka? Ce qui s’est déroulé jeudi à l’Atlanta au premier tour du Tour Championship a en tout cas quelque chose de poétique. Alors que l’Américain réalisait un long coup roulé, un invité surprise s’est mis en tête de lui donner un coup de main, ou plutôt d’aile.

C’est donc un papillon qui s’est illustré durant ce dernier coup, offrant une image magnifique. Un instant étonnant qui n’a pas échappé au regard du commentateur, qui s’est beaucoup enthousiasmé au moment de décrire ce coup. «The butterfly chase it, chase it in! Go and get it buttefly!», s’est exclamé le commentateur, plein d’entrain. En français: «Le papillon la prend en chasse, la chasse vers le trou! Va la chercher papillon!»

Heureusement, l’histoire termine bien puisque le papillon n’a pas cherché à se poser sur la balle en mouvement. Concernant le règlement, il est clair qu’il n’est pas autorisé de changer la trajectoire de la balle en soufflant dessus, mais ce point ne précise pas quoi faire en cas d’aide de lépidoptères.

(L'essentiel)