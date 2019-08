Ce «grand 8» géant qui voit le jour à la Fouer

Allées et venues de camions, coups de marteau par ci, coups de marteau par là, le champ du Glacis se transforme peu à peu en fête foraine. La Schueberfouer ouvrira le 23 août et se tiendra jusqu'au 11 septembre. Depuis plus d'une semaine, les ouvriers s'activent sur le site. Il ne reste, en effet, plus que 14 jours pour construire de toute pièce, un endroit unique pour faire rêver les amateurs de sensations.

Ce jeudi, le montage des différents stands battait son plein et semble déjà bien avancé. Patrick Weyrich, du traditionnel restaurant An der Flesch, qui prend part à la foire depuis 72 ans, s'en réjouit, «on avance très bien, on est en train de finaliser même si on n'a jamais vraiment fini», plaisante-t-il.

La fameuse attraction, «Alpina Bahn», tant attendue, est elle aussi, en cours de montage. Les passants peuvent même apercevoir des ouvriers, assis tout en haut du «grand 8» en plein travail. Embarquée depuis Munich, en Allemagne, le manège atteindra environ 80 km/h sur 1,2 km de rails, à une hauteur de 30 mètres du sol. La Schueberfouer accueillera 250 stands, dont 16 animations pour enfants, 16 confiseries et 13 restaurants.

Pour rappel, trois nouveaux manèges à sensations fortes font leur entrée à la foire, le «Techno Power» et le «Transformer». Le troisième, le «Crazy Clown» s'adressera plutôt aux plus jeunes car la vitesse sera un peu plus modérée.

