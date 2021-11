Un saut à couper le souffle depuis une falaise

Taulier du FMX depuis de nombreuses années, le pilote nantais Tom pagès a réalisé un exploit à Avoriaz: au guidon de sa 250 YZ Yamaha, le freestyler français a sauté de la falaise pour réaliser un double front-flip. Dans ce décor de rêve, le résultat est sensationnel.

Il s'est élancé sur une rampe de 10m de haut et 76m de long, à une vitesse de 80 km/h. Il a été projeté à 55m de la falaise, a réalisé sa figure et a atterri, en parachute, tout en douceur, 170m plus bas avant de remonter sur sa bécane qui avait aussi retrouvé le plancher des vaches grâce à un parachute.

(L'essentiel)