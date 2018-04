Le DKV Urban Trail continue de grandir

Comme prévu, le DKV Urban Trail a battu son record de participants. Près de 3750 coureurs se sont élancés dimanche à partir de 10h30 de la Cité judiciaire à Luxembourg-Ville pour la 9e édition de l'épreuve qui sillonne la capitale grand-ducale. Un record, avec plus de 400 coureurs de plus que l'an passé.

Résultats:



13 km hommes: Tanguy Le Floch (1er), Robert Poyet (2e) et Sylvain Brulaire (3e)

13 km femmes: Julie Vanderlinden (1ere), Inès De Cillia (2e) et Chris Diederich (3e)



18 km hommes: François Reding (1er), Domingos Silva (2e) et Eduard Filchev (3e)

18 km femmes: Liz Nepper (1ere), Sandra Lieners (2e)



27 km hommes: Luca Volta (1er), Matthias Geistor (2e) et Brice Hellinckx (3e)

27 km femmes: Jessica Schaff (1ere), Tania Ley (2e) et Sani Lenoir (3e)



34 km hommes: Alexander Frazer (1er), Samir Baala (2e) et Jérôme Ewen (3e)

34 km femmes: Susanne Loewen (1ere), Diane Heuertz (2e) et Carole Kops (3e)

13 km, 18 km (seul et par équipe), 27 km, 34 km, chacun a pu trouver basket à son pied dans la capitale grand-ducale. Pas moins de trois départs ont même été donnés sur le 13 km avec 1600 partants. Mais la chaleur n'a pas rendu la tâche facile aux coureurs en particulier dans la terrible remontée des escaliers vers le plateau du Saint-Esprit.

«Nous sommes très satisfaits de voir que l'épreuve progresse chaque année. À nous de renforcer notre équipe de bénévoles (200 actuellement) pour améliorer encore l'organisation et corriger les soucis rencontrés. On nous a par exemple signalé des bouchons sur le parcours. Nous voulons continuer à grandir pour la 10e édition l'an prochain mais aussi nous améliorer», a expliqué l'organisateur José Azevedo.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)