Le Luxembourg hisse ses couleurs au Mondial 2018

Le stade Loujniki de Moscou était partiellement bleu-blanc-rouge, mardi soir, mais pas seulement pour l'équipe de France. Quatre résidents luxembourgeois ont effectué le périple jusqu'à la capitale russe pour assister à un match du Mondial 2018 de football, qui opposait la France et le Danemark. Jeremy Huot, Dominique Lalli, Vincent Reding et Thibaud Ghielmini vivent à Frisange, Syren et Sandweiler. Et ils ont porté loin les couleurs du Grand-Duché.





Devenez Mobile Reporter



Si vous assistez à un accident de la route, à la naissance d’un léopard ou si vous croisez une personnalité faisant sa balade du dimanche en rollers, vous pouvez devenir Si vous assistez à un accident de la route, à la naissance d’un léopard ou si vous croisez une personnalité faisant sa balade du dimanche en rollers, vous pouvez devenir Mobile Reporter de L'essentiel . Et ce, en envoyant votre information par texte, photo ou vidéo. Pour cela, vous pouvez le faire gratuitement soit via notre application iPhone ou Android, soit par mail à reporter@lessentiel.lu

Ils ont en effet mis des drapeaux Roude Léiw dans leurs bagages et les ont promenés dans Moscou, de la place Rouge au stade mythique, qui accueillera la finale de la compétition, le 15 juillet prochain. «L'ambiance est super bien, tout le monde fait la fête ensemble et les gens sont très gentils», se réjouit Dominique. Qui a aussi apprécié l'esthétique du voyage. «Le stade Loujniki est magnifique, un bijou. Et Moscou aussi est une ville à l'architecture magnifique».

En revanche, la bande d'amis a moins apprécié la rencontre France-Danemark, la seule à laquelle ils ont prévu d'assister. «C'était l'un des plus mauvais matchs qu'on a vus dans notre vie. C'était vraiment nul des deux équipes». Pour mémoire, la rencontre s'est soldée sur un match nul et vierge très décevant pour les spectateurs et téléspectateurs. Cela n'empêchera pas Dominique et ses compagnons de voyage de continuer à en profiter. «On reste jusqu'à vendredi matin pour visiter la ville», dit-il. Et pour profiter de l'ambiance Coupe du monde qui ne se cantonne pas seulement au stade.

Résultats et statistiques

(JW/L'essentiel)