Suivez le match Brésil-​​Mexique en direct

18e Sur le contre rapidement joué, c'est même le Mexique qui porte le danger! Vela a bien centré pour Lozano, mais la défense veille.

17e Corner pour le Brésil cette fois. Willian pour le tirer. Les jaunes vont-ils se montrer dangereux? Non, c'est dégagé rapidement.

15e Encore une action pour le Mexique!! Lozano a été bien trouvé dans le rectangle, mais il n'a pas pu armer sa frappe.

14e Vous constaterez sur les photos que Neymar adopte cette fois un look sobre. Fini les couleurs improbables et les plats de spaghettis...

13e Alerte pour le Brésil! Herrera a été bien alerté dans la surface, mais il n'a pas pu contrôler rapidement et Felipe Luiz est revenu juste à temps. Corner.

11e C'est toujours le Mexique qui tente le plus pour le moment, mais sans se montrer véritablement dangereux.

8e Corner pour le Mexique, Hernandez se retrouve seul face à Becker, mais ne marque pas. De toutes façons, il était hors-jeu.

6e Le Mexique a bien l'intention d'attaquer, les verts ne vont pas se contenter de laisser les Brésiliens jouer. Pour l'instant, cela joue plutôt bien, le match est plutôt agréable à regarder.

5e Frappe de Neymar!! Mais Ochoa a repoussé le tir, trop au centre de la cage pour être vraiment dangereux.

2e Le Mexique attaque en premier, en tentant quelques incursions. La frappe de Lozano a été repoussée par le gardien brésilien Becker.

16h! C'est parti! Le coup d'envoi a été donné.

15h54 Pendant que les hymnes se jouent, voici les compositions.

