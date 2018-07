Mario Fernandes, le Russe qui a dit «niet» au Brésil

Sélectionné avec le Brésil en 2014, Mario Fernandes jouera samedi, à Sotchi, un quart de finale de Coupe du monde... pour la Russie. Le seul match de la Coupe du monde qu'il n'a pas débuté, contre l'Uruguay, la Russie l'a perdu (3-0) et son remplaçant, Igor Smolnikov, s'est fait balader pendant 36 minutes avant de recevoir un carton rouge. En neuf sélections, Mario Fernandes, 27 ans et une facilité technique rare dans son équipe, s'est rendu indispensable pour la Sbornaya. L'arrière droit a même réalisé contre l'Espagne en 8es de finale «l'un des meilleurs matchs de sa carrière», selon Sport Express.

Taulier du CSKA Moscou depuis 2012, le destin de Mario Fernandes aurait pourtant dû s'écrire avec le Brésil. C'est avec la Seleção que le joueur a débuté sa carrière internationale, octobre 2014 face au Japon. Ce sera l'unique sélection brésilienne de celui qui, déjà à l'époque, avait fait des appels du pied à la Fédération russe. Il lui faudra encore un an et demi pour recevoir la nationalité, et 18 mois supplémentaires pour être sélectionné. «Il dit que sa décision de venir en Russie a été la meilleure de sa vie», affirme le frère de Mario Fernandes, cité par les médias russes.

«À Moscou, j'ai rapidement changé»

En mars 2009, quelques semaines après avoir été transféré au Gremio pour un million de dollars, le joueur de 18 ans... disparaît. Quatre jours plus tard, Mario Fernandes était localisé chez son oncle. Le jeune joueur n'avait pas résisté à la pression entourant son transfert et sera même hospitalisé un mois pour soigner sa dépression. «Je voulais seulement rentrer chez moi. Honnêtement, je n'aime pas beaucoup parler de ce sujet mais je dirai une chose: ce n'est pas marrant», a plus tard déclaré le joueur.

Une mésaventure similaire lui est arrivée en 2011: sélectionné pour un amical, l'arrière droit ne se présentera jamais. «Il ne se sentait pas à l'aise pour jouer dans l'équipe nationale», justifiait alors son agent. Au CSKA, Mario Fernandes s'est imposé comme le meilleur arrière droit du championnat russe mais il est surtout «devenu une autre personne». «Au Brésil, je buvais beaucoup, passais la nuit en boîte. Mais en arrivant à Moscou, j'ai rapidement changé», racontait-il. En quelques matchs de Coupe du monde, le regard des Russes sur Mario Fernandes aussi a changé. «Avant le tournoi, beaucoup se demandaient: "Pourquoi le naturaliser, il ne parle même pas russe!". Il est peu probable que cette question ait droit de cité aujourd'hui», note Sport Express.

Résultats et statistiques

(L'essentiel/afp)