Kasper Schmeichel, dans l'ombre de son père

Il n'y a rien à faire. Où que le gardien du Danemark Kasper Schmeichel aille, on lui parle de son père Peter Schmeichel, l'illustre portier de Manchester United, et ça l'agace: «Je suis marié, j'ai deux enfants mais certaines personnes ne me voient toujours que comme le fils de Schmeichel». Ce sont des choses qui arrivent quand vous devenez footballeur et que vous jouez exactement au même poste que votre paternel.





Ne ratez rien du Mondial avec nos push!



Vous devez travailler pendant la Coupe du monde, mais vous voulez rester informé en temps réel? Il vous suffit de vous abonner aux notifications push de notre application. Pour savoir comment faire, vous pouvez regarder



Notre application gratuite est disponible sur

Vous devez travailler pendant la Coupe du monde, mais vous voulez rester informé en temps réel? Il vous suffit de vous abonner aux notifications push de notre application. Pour savoir comment faire, vous pouvez regarder ici Notre application gratuite est disponible sur Google Play et dans l’App Store

Mais Kasper Schmeichel vient de se payer le luxe d'effacer des tablettes un record de son père: celui de la plus longue invincibilité dans les cages du Danemark. Jusqu'au penalty encaissé face à l'Australie, le gardien de 31 ans a tenu 9h31 sans prendre de but, contre 7h50 pour la meilleure série de Peter. Le fiston partage avec son père des réflexes remarquables sur sa ligne et un solide jeu au pied. «Il est acrobatique, il est rapide sur ses pieds et c'est certainement l'un des meilleurs au monde sur sa ligne», résume le sélectionneur danois Age Hareide.

Champion au même âge

Pourtant, la carrière de Kasper Schmeichel avait mal débuté: après son arrivée au centre de formation de Manchester City en 2002, les Citizens recrutent Joe Hart en 2006, qui va lui barrer la route. Après plusieurs expériences ratées dans des clubs de divisions inférieures en Angleterre et en Écosse, Kasper Schmeichel signe à Leicester en 2011, alors en deuxième division. Le Danois a joué un rôle décisif dans le sacre inattendu de Leicester en Premier League en 2016.

Difficile alors de passer à côté des comparaisons avec son père, d'autant que, coïncidence, celui-ci a été sacré champion au même âge que lui, avec Manchester United en 1993. Sélectionné pour la première fois avec le Danemark en 2013, Kasper Schmeichel a depuis joué 37 matches avec les Rouge et Blanc mais n'est devenu un titulaire inamovible que lors de la campagne de qualification pour cette Coupe du monde.

Résultats et statistiques

(L'essentiel/afp)