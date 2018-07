Pelé félicite Mbappé pour son doublé

Kylian Mbappé (19 ans et 6 mois) est le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde depuis la légende du Brésil, Pelé (17 ans et 8 mois), lors du Mondial-1958 en Suède, a indiqué le statisticien Opta samedi.

1958 - Kylian Mbappé ?? (19 ans & 6 mois) est le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde depuis Pelé ?? v Suède en 1958 (17 ans & 8 mois). Frissons. #FRARG#CM2018pic.twitter.com/TG2PRni5SV– OptaJean (@OptaJean) 30 juin 2018

Mbappé a inscrit un doublé et provoqué un penalty, converti par Antoine Griezmann, lors de la victoire en 8e de finale face à l'Argentine de Lionel Messi (4-3) samedi à Kazan. En demi-finale contre les Bleus il y a 60 ans, Pelé avait lui inscrit un triplé le 24 juin à Solna (5-2).

«Je suis très content, c'est flatteur d'être le deuxième joueur après Pelé, mais on va remettre les choses dans leur contexte: Pelé, c'est une autre catégorie. Mais c'est bien de pouvoir entrer dans cette sphère des joueurs qui marquent dans des matches à élimination directe», a déclaré Mbappé, la tête sur les épaules.

Sur le compte Twitter d'«O Rei», on a pu lire plus tard dans la soirée: «Félicitations Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du monde si jeune te place en bonne compagnie. Bonne chance pour tes autres matches. Sauf contre le Brésil !» La France et la Seleçao ne peuvent se rencontrer qu'en demi-finale si tout se passe bien pour elles.

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against??! ?/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o ??! https://t.co/DW0XcJF49m– Pelé (@Pele) 30 juin 2018

Le nom de Mbappé était bien sur toutes les lèvres samedi. Gary Lineker, ancien international anglais devenu consultant, a immédiatement tweeté: «Je l'ai déjà dit, Kylian Mbappé sera la prochaine superstar du football global».

Said it before, but Kylian Mbappe will be the next global football superstar.– Gary Lineker (@GaryLineker) 30 juin 2018

(L'essentiel/afp)