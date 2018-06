La France se réunira en famille après le match

En Russie, la France n'est pas spécialement vernie concernant son camp de base d'Istra. Isolés en rase campagne, ses joueurs s'y ennuient au point de jalouser les Brésiliens qui, non contents d'être installés au bord de la plage, à Sotchi, profitent aussi de la présence permanente de leurs compagnes et autres proches, installés dans le même palace que la Seleçaõ.





Aussi les Bleus se réjouissent-ils de pouvoir enfin retrouver leurs familles, arrivées dimanche à leur hôtel au moment même où... l'équipe prenait le chemin de Moscou! Les retrouvailles officielles sont prévues ce soir, après le troisième match de poule contre le Danemark. «On aimerait bien sûr les voir plus souvent, a reconnu hier Raphaël Varane. Mais c'est comme ça. Ça dépend du coach, qui a ses habitudes. Si ça ne dépendait que de nous, on verrait nos proches plus souvent».

Dans l'ombre de la génération Zidane

Mais d'abord, il y a un rendez-vous qui doit permettre au leader du groupe C de conforter son rang, quand bien même un nul des familles arrangerait tout le monde. «On n'oublie pas que notre objectif principal, c'est le terrain. On doit faire encore plus mal à nos adversaires. On possède les qualités pour dynamiter les défenses».

Lloris laissé au repos et remplacé par Mandanda, Varane portera le brassard de capitaine. Deschamps devrait procéder à cinq autres changements en lançant Sidibé, Kimpembe, Nzonzi, Lemar et Dembélé. Vingt ans après le titre mondial de 1998, la France vit toujours dans l'ombre de la génération Zidane. Ses joueurs souffrent-ils de l'éternelle comparaison? «On ne peut pas comparer les époques, répond le défenseur du Real Madrid. Maintenant, c'est autre chose. On a de quoi s'en inspirer. Si on en a marre, il faudrait gagner. On ne nous embêterait alors plus avec ça!»

