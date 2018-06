L'Argentine se qualifie in extremis pour les 8es

L'Argentine, vice-championne du monde en titre, s'est qualifiée de justesse pour les 8e de finale du Mondial 2018, grâce notamment à un but de Lionel Messi, et affrontera la France, tandis que la Croatie sera opposée au Danemark. Le Nigeria, battu 2-1 par l'Albiceleste, a frôlé la qualification mais termine finalement troisième du groupe D, alors que l'Islande, vaincue 2-1 par les Croates, prend la dernière place.

Dans ce festival d'ouvertures manquées, de passes ratées et d'approximations en tous genres, il aura suffi d'une passe plus précise que les autres, la classe d'un quintuple Ballon d'or et la reprise réussie d'un défenseur pour sauver l'Argentine. Deux buts, deux îlots de justesse technique dans un océan de n'importe quoi ou presque. D'abord, Banega réussit une longue ouverture par-dessus la défense nigériane, Messi contrôle, Messi accélère, Messi croise sa frappe pour battre Uzoho (1-0; 14). Sublime. La «Pulga» se jette au sol, les bras en l'air, exultant après tant de frustrations, de crispations et de déchets.

Pas forcément impliqué sur toutes les actions, parfois en retrait, ou en marchant, Messi a tout de même sauvé l'Argentine. Il aurait même pu la délivrer après la 34e minute, quand Di Maria, parti en contre, était bousculé près de la surface par Balogun. Mais le coup franc du Barcelonais, une judicieuse frappe enroulée fuyante, est venu s'écraser sur le poteau ! C'est finalement le défenseur central Rojo qui le fera, trompant Uzoho à la 86e minute (2-1), réussissant enfin le geste technique que ses attaquants s'étaient acharnés à manquer. Et dire que ce fut le meilleur match de l'Argentine lors la Coupe du monde!

La Croatie sera favorite

De leurs côtés, les Croates n'avaient pas grand-chose à craindre pour leur première place après l'ouverture du score de l'Argentine face au Nigeria, et ils n'ont vraiment pas forcé, à l'image de la star Luka Modric, un des seuls titulaires maintenus par Dalic, qui a joué une heure au petit trot avant de sortir. Les coéquipiers du meneur de jeu du Real Madrid ont tout de même réussi à ouvrir la marque par Badelj, d'une reprise écrasée après une action pour une fois mal défendue par l'Islande (1-0, 53e).

Celle-ci est revenue au score sur un penalty transformé à la 76e minute par Sigurdsson après une main de Lovren. La pression s'est alors un peu accentuée sur le but de Kalinic, mais pas tant que ça, les Islandais manquant tout de même un peu de qualité individuelle en attaque. Et c'est au contraire Perisic qui a marqué le but du 2-1 (89e). Celui du sans faute croate: trois victoires en trois matches. En 8e de finale, les joueurs au damier seront favoris, nettement, face au Danemark.

Résultats et statistiques

