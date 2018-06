La provoc' d'un journaliste suédois à Khedira

Ludvig Holmberg, un journaliste du quotidien suédois «Expressen», a du culot. Jeudi, deux jours avant le duel entre l'Allemagne et la Suède (samedi à 20h à Sotchi), il a profité d'un point-presse au centre d'entraînement de la Mannschaft pour offrir un cadeau improbable à Sami Khedira, le milieu de terrain allemand. «Sami, vous serez éliminés après votre défaite contre nous et vous devrez rentrer chez vous. Donc je vous ai déjà pris des billets d'avion pour vous et vos coéquipiers», a-t-il asséné au joueur de la Juventus, qui n'a que moyennement apprécié cette provocation, mais qui a gardé son calme.

Après avoir digéré l'attaque, Khedira a rétorqué au journaliste: «Merci beaucoup, mais nous n'en aurons pas besoin. On ne veut pas rentrer à la maison, donc on ne pense qu'à gagner ce match. Ce sera difficile, mais nous savons que nous avons une équipe forte. Nous avons analysé le jeu de la Suède et nous sommes sûrs que nous allons gagner ce match. Ces billets, on en aura besoin le 16 juillet (ndlr: lendemain de la finale).»

L'Allemagne a été battue 1-0 par le Mexique lors de sa première apparition sur les pelouses russes. La Suède, elle, s'était imposée face à la Corée du Sud sur le même score lors de son match d'ouverture.

