Le Japon et la Colombie arrachent la qualification

Les matches de jeudi après-midi ont été très serrés et la qualification a été indécise jusqu'au bout dans le groupe H de la Coupe du monde. Finalement, ce sont le Japon et la Colombie qui passent, in extremis. Entre le Sénégal et le Japon, à égalité parfaite et après un match nul entre les deux équipes lors de la deuxième rencontre, la décision s'est faite au nombre de cartons, au profit des Nippons.

Ne ratez rien du Mondial avec nos push!



Vous devez travailler pendant la Coupe du monde, mais vous voulez rester informé en temps réel? Il vous suffit de vous abonner aux notifications push de notre application. Pour savoir comment faire, vous pouvez regarder



Notre application gratuite est disponible sur Vous devez travailler pendant la Coupe du monde, mais vous voulez rester informé en temps réel? Il vous suffit de vous abonner aux notifications push de notre application. Pour savoir comment faire, vous pouvez regarder ici Notre application gratuite est disponible sur Google Play et dans l’App Store

La Colombie a ouvert le score tardivement contre le Sénégal, via Yerry Mina (74e). Ce but était indispensable aux Sud-américain, défait lors du premier match contre le Japon (1-2), pour espérer pouvoir se qualifier. Les Sénégalais ont ensuite poussé pour revenir, en vain. La dernière équipe africaine encore en lice quitte donc la compétition dès le premier tour.

Les Polonais, déjà éliminés du Mondial, n'avaient plus rien à espérer des rencontres de jeudi. Mais ce sont pourtant eux qui ont ouvert la marque face au Japon, grâce à un but de Jan Bednarek (59e), mettant leurs adversaires du jour dans une situation difficile. Mais le résultat de l'autre match leur a permis d'arracher leur billet pour le tour suivant. Durant les dernières minutes, les Japonais se sont contentés de faire tourner le ballon pour maintenir le résultat, de peur de prendre un nouveau but qui les aurait éliminés.

Résultats et statistiques