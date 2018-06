L'Allemagne reconnaît avoir un peu trop jubilé

L'équipe d'Allemagne s'est excusée auprès des Suédois après les incidents survenus en fin de match samedi soir à Sotchi, lorsque des membres du staff allemand ont jubilé un peu trop sous le nez des Suédois après le but vainqueur dans le temps additionnel. «C'était un match plein d'émotion. À la fin, l'une ou l'autre des réactions ou des gestes de notre staff envers le banc suédois était trop émotionnel. Ce n'est pas notre façon de faire», a écrit la Mannschaft sur son compte Twitter, en concluant son message par «Ursäkta!» (Pardon en suédois).

Depuis des années, le sélectionneur Joachim Löw a fait du respect des adversaires, des arbitres et du jeu sa marque de fabrique, et un incident comme celui de Sotchi fait tache. Au coup de sifflet final, alors que l'Allemagne venait de sauver sa peau grâce au but phénoménal de Toni Kroos, deux membres de la délégation allemande se sont précipités vers le banc suédois pour exprimer leur joie.

Les Suédois n'ont pas apprécié et quelques bousculades ont suivi. «Cela m'a vraiment agacé et mis en colère, a dit ensuite le sélectionneur suédois Janne Andersson. Cela ne se fait pas: vous vous congratulez ensemble et vous laissez l'adversaire à sa tristesse, vous ne réagissez pas comme ça, aussi fort». «Je n'ai pas assisté à ça, a répondu à chaud Joachim Löw. Après le coup de sifflet, nous étions concentrés sur autre chose avec mes assistants, nous fêtions ça, je n'ai pas vu de gestes vers le banc suédois, du tout».

(L'essentiel/afp)