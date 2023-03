Luxemburg: Durchschnittlicher Hauspreis sprengt die 1-Million-Euro-Marke

Diese moderate Steigerung ist schon fast eine gute Nachricht, da die Immobilienpreise im Großherzogtum beständig die Gemüter erhitzen. Im vierten Quartal 2022 hat sich der Anstieg der Häuserpreise «im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen deutlich verlangsamt». Dies geht aus einem Bericht hervor, der am Dienstagmorgen von der Statec und der Beobachtungsstelle für Wohnraum veröffentlicht wurde. Im Durchschnitt stiegen die Immobilienpreise in diesem Bereich im Quartal um 5,6 Prozent – Tendenz also steigend, aber weniger stark als gewöhnlich. Das letzte Mal gab es einen solchen Trend vor fünf Jahren, genauer gesagt im zweiten Quartal 2018.