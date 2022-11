Europäische Testwoche : 1365 Menschen in Luxemburg leben mit dem HI-Virus

Immer noch sind in Luxemburg mehrheitlich Männer von Infektionen mit HI-Virus betroffen.

Im vergangenen Jahr sind 50 Menschen im Großherzogtum positiv auf das HI-Virus getestet worden. Das geht aus dem Bericht des Aids-Überwachungskomitees für der Jahr 2021 hervor. Zwar ähnelt diese Zahl denen aus den Jahren 2019 und 2018, vergleicht man jedoch das vergangenen Jahr mit 2020 (Damals 33 neue HIV-Fälle), lässt sich ein deutlicher Anstieg der Aids-Fälle im Großherzogtum erkennen. Diese vergleichsweise geringere Zahl an Neuinfektionen soll allerdings auf die Gesundheitskrise zurückzuführen sein, die mit Aufkommen der Corona-Pandemie Anfang 2020 das nationale Gesundheitssystem vor schwere Herausforderung gestellt hat.

15 Prozent der HIV-Infektionen bleiben unerkannt

Laut Schätzung des Komitees leben derzeit 1365 Menschen in Luxemburg mit dem HI-Virus. Die Europäische HIV-Testwoche soll die Bevölkerung sensibilisieren und dazu ermutigen, sich so früh wie möglich testen zu lassen. Denn 15 Prozent der HIV-Infektion – so der Bericht – werden nicht diagnostiziert. «Je früher sich eine Person ihrer Infektion bewusst wird, desto früher kann sie eine geeignete Behandlung erhalten, eine mögliche Übertragung verhindern und ihren Gesundheitszustand verbessern», erklärt das Gesundheitsministerium.