Conference League: 1. FC Köln startet international an der Côte

Ebenso wie die Europa League geht heute Abend auch die Conference League in eine neue Runde. Mit dabei ist dieses Jahr der 1. FC Köln.

Für den 1. FC Köln könnte es nach der Sommerpause kaum besser laufen. In der Bundesliga schlagen sie sich tapfer auf dem sechsten Platz und seit dem Sieg gegen Fehérvar am 25. August steht fest, dass die Kölner diese Saison international Spielen. 5 Jahre nach dem letzten internationalen Auftritt stehen die Spieler rund um Trainer Steffen Baumgart heute im Auftaktspiel im Stade de Nice auf dem Feld.

Mit gleicher Aufstellung wie am vergangenen Samstag gegen Wolfsburg hoffen die Geißböcke auf einen erneuten Sieg. Trainer Baumgart muss jedoch von der Tribüne aus zuschauen, da er sich beim Play-off-Rückspiel eine rote Karte abgeholt hat. In Gruppe D wird der FC in den nächsten Wochen noch auf Partizan Belgrad und den 1. FC Slovacko treffen.