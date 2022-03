DFB-Pokal : 1. FC Saarbrücken zieht Fortuna Düsseldorf

SAARBRÜCKEN – Es ist nicht das ganz große Los, aber dennoch attraktiv: Die beiden Traditionsvereine stehen sich Anfang März im Saarland gegenüber.

05.02.2020, Saarland, Völklingen: Fußball: DFB-Pokal, 1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC, Achtelfinale im Hermann-Neuberger Stadion. Saarbrücker Spieler feiern ihren Sieg. Foto: Oliver Dietze/dpa

Außenseiter 1. FC Saarbrücken trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Der Viertligist genießt als einziger im Wettbewerb verbliebener Amateurverein am 3./4. März Heimvorteil. Das Endspiel steigt am 23. Mai in Berlin.