Schädlich für Umwelt: Eine Milliarde Reinigungskosten pro Jahr – Spanien bittet Tabakfirmen zur Kasse

Die spanische Regierung will, dass Tabakfirmen für die Säuberung von Zigarettenstummeln bezahlen müssen. Die neue Regelung soll laut «The Guardian» am Freitag in Kraft treten. Sie ist ein Teil neuer Umweltmaßnahmen in Spanien. Auch Einwegplastik und Plastikstrohhalme sollen verboten werden.

Zigarettenstummel sehr schädlich für die Umwelt

In Spanien rauchen etwa 22 Prozent der Bevölkerung. Mehr als in anderen europäischen Ländern, aber weniger als in der Schweiz. 2017 rauchten hier 27 Prozent der Bevölkerung. Trotz der hohen Dichte an Rauchern befürwortet eine Mehrheit der Menschen in Spanien stärkere Regulationen. Im letzten Jahr erklärte die Regierung 500 Strände für rauchfrei.