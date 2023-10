Erste Sitzung: Für die Chamber sind die Ferien seit Dienstag vorbei

«Ich bin nicht der älteste Abgeordnete, bei Weitem nicht», so Michel Wolter (CSV) ironisch, als er am Dienstag die erste Sitzung der Abgeordnetenkammer in der neuen Legislaturperiode leitete. Wolter nimmt diese Position interimistisch ein, da er der «ranghöchste gewählte Kandidat» ist, also derjenige, der dem Gremium am längsten angehört, in diesem Fall seit 1984.