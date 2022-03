Täter gefasst : 1 Tote und 6 Verletzte bei Schüssen an High School

Bei Schüssen an einer High School im US-Bundesstaat Kalifornien wurde eine Person getötet und mehrere verletzt. Der Täter ist verhaftet.

Mindestens sechs Personen wurden bei Schüssen an der Saugus High School in Santa Clarita im US-Bundesstaat Kalifornien am Donnerstag verletzt. Zwei Personen befanden sich im kritischen Zustand, wovon ein weibliches Opfer verstorben ist.