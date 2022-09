Medizinische Studie: 10.000 Personen werden gesucht um «gesund alt zu werden»

Wie kann man neurodegenerativen Erkrankungen vorbeugen? Die Universität Luxemburg sucht über das «National Centre of Excellence in Research on Parkinson's Disease (NCER-PD)» 10.000 Freiwillige, die an einem medizinischen Forschungsprojekt über die Parkinson-Erkrankung teilnehmen möchten. Die Studie "Gesundes Altern" befasst sich mit den Methoden zur Vorhersage von Risiken für neurodegenerative Erkrankungen. So müssen die Teilnehmer, die in Luxemburg oder der Großregion ansässig sind, zwischen 50 und 80 Jahre alt sein, dürfen aber nicht bereits an Demenz oder Parkinson erkrankt sein.