In Luxemburg : 10.000 Schüler machen sich fürs Klima stark

LUXEMBURG – Inspiriert von Greta Thunberg wollen am Freitag Jugendliche für mehr Klimaschutz demonstrieren. 10.000 junge Menschen werden bei der Demo in Luxemburg-Stadt erwartet.

Silvia und Sara bereiten sich seit Wochen auf den Marsch am Freitag vor.

«Wir befürchten, dass das Wetter es uns schwer machen wird, zu demonstrieren», sagen Sara, 18 und Silvia, 19, «aber ansonsten sind wir sehr zuversichtlich.» Die beiden sind Schülerinnen des École privée Marie Consolatrice und Mitglieder von «Youth for Climate».

Seit Februar treffen sich rund 40 junge Menschen wöchentlich, um sich auf den Klimastreik an diesem Freitag vorzubereiten. Dabei bewältigten die Jugendlichen vielfältige Aufgaben: «Erstellung und Verwaltung der Instagram- und Facebook-Seiten, die Kommunikation mit den anderen Schulen und der Polizei – all dies wurde in unseren Meetings besprochen.»