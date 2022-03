Alltagstricks : 10 Dinge, die wir alle falsch machen

Manche Dinge im Alltag packen wir einfach nicht richtig an. Das Internet hat allerlei praktische Tipps – und wir zeigen Ihnen, was davon wirklich etwas taugt.

Natürlich ist es im Grunde nicht lebensnotwendig, von welcher Seite her wir die Banane schälen. Aber glaubt man der unendlichen Weisheit des Internets, können wir uns den Alltag schon erleichtern, wenn wir die Dinge auf eine andere Art als gewohnt angehen. Denn nur weil etwas schon immer so gemacht wurde, ist es noch lange nicht der beste Weg. Wir haben für Sie zehn Dinge gesammelt, die wohl (fast) alle von uns falsch machen.

Türknopf

Den Türknopf im Zug oder Straßenbahn betätigen wir mit dem rechten Zeigefinger – also genau dem Finger, mit dem wir uns auch an der Nase kratzen oder im Auge reiben. Ganz schlecht, denn so verteilen wir allfällige Krankheitserreger vom Türknopf direkt im Gesicht. Besser die linke Hand benützen.

Post-its

Ganz klar, die zieht man an der unteren, nicht klebenden Seite ab. Falsch. Packt man das Papierchen an der klebrigen Fläche, bleibt der Zettel flach, wenn man ihn irgendwohin klebt.

Kochen

Wohin mit dem Kochlöffel beim Kochen? Manche Menschen legen ihn auf einen Teller neben der Pfanne, andere deponieren ihn neben der Herdplatte und kleckern alles voll. Und wieder andere balancieren ihn auf der Pfanne. Die meisten Kochtöpfe haben aber ein extra Loch im Stiel, um den Kochlöffel sicher zu platzieren – wenn er denn reinpasst.

Brotscheiben

Das Brot schneiden wir von oben nach unten, logisch. Besser geht es, wenn wir zuvor das Brot umdrehen. So wird die Schneidefläche größer und es gelingt besser, das Stück Brot sauber abzuschneiden.

Haarklammer

Haarklammern haben die Tendenz, aus den Haaren zu rutschen. Darum sind sie auf der einen Seite geriffelt. Das hilft aber wenig, wenn die geriffelte Seite nach oben ins Haar gesteckt wird. Damit es wirklich hält, sollte die Klammer umgekehrt ins Haar gesteckt werden. Das glauben Sie nicht? Ausprobieren!

Kofferpacken

Profi-Reisende wissen es längst: Wird die Kleidung gerollt statt gefaltet, geht mehr in den Koffer rein und die Kleidung ist, wenn man es sauber macht, auch weniger zerknittert.

Kuchenstücke

Damit ein Kuchen nicht austrocknet, sollte man ihn so schneiden, dass man ihn wieder zusammenfügen kann. Also bei einem Kuchen in länglicher Form schneiden wir in Zukunft erst ein Stück aus der Mitte raus statt am einen oder anderen Ende.

Zahnpasta

Wir machen es wie in der Werbung: Wir verteilen die Zahnpasta über die ganze Bürstenlänge. Das sieht hübsch aus, ist aber völlig unnötig. Die halbe Menge würde auch ausreichen für ein gutes Ergebnis.

Schuhe

Selbst beim Schuhe An- und Ausziehen kann man einiges falsch machen: Irgendwie kommt man ja immer in den Schuh rein – auch wenn der Fersenbereich darunter leidet. Wer schon zu bequem ist, die Schuhe jedesmal neu zu binden, sollte zumindest einen Schuhlöffel benützen.

Wäsche waschen

Damit Hand- und Duschtücher schön weich sind, geben wir Weichspüler in den Waschgang. Und verringern so die Saugfähigkeit beim Abtrocknen. Also besser verzichten und ein etwas gröberes Frotteetuch in Kauf nehmen.

PS: Zurück zur Banane: Da sollten wir es machen wie die Profis, also zum Beispiel die Schimpansen: Die schälen die Banane vom unteren Ende her und verhindern so, dass der obere Teil zerquetscht wird.