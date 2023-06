100. AUSTRAGUNG: 10 Gründe, warum das 24-Stunden-Rennen von Le Mans so speziell ist

1. Es dauert wirklich 24 Stunden

Das ursprüngliche Ziel des 24-Stunden-Rennens von Le Mans war, ein Langstreckenrennen für Automobile zu schaffen, um deren Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Leistung zu beweisen. Denn zu dieser Zeit steckte die Automobilindustrie noch in den Kinderschuhen und es fehlten Möglichkeiten für Extremtests. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans sollte der ultimative Test für Mensch und Maschine sein.

2. Es ist die Geburtsstätte der Champagnerdusche

3. Ein legendärer Vorsprung von 350 km

Um genau zu sein, waren es 349,808 Kilometer. Das ist der bis dato größte Abstand zwischen einem Sieger und dem Zweitplatzierten in Le Mans. Passiert 1927, als der Sieger in einem Bentley über die Ziellinie donnerte und den Zweitplatzierten fast 350 km hinter sich ließ.

4. Eine Rekordgeschwindigkeit von 405 km/h

Vor dem Einbau von zwei Schikanen (erstmals für das Rennen 1990) war die berühmte Hunaudières-Gerade 5,8 Kilometer lang. Im Jahr 1988 wurde der Franzose Roger Dorchy mit einer Geschwindigkeit von über 400 Kilometer pro Stunde gemessen. Die schnellste Runde in Le Mans wurde 2017 gefahren, als Kamui Kobayashi seinen Toyota TS050 HYBRID in einer Zeit von 3:14,791 über die Strecke jagte.

5. Gleich drei Safety-Cars sind notwendig

Normalerweise gibt es bei einem WEC-Rennen nur ein Safety-Car, in Le Mans werden jedoch deren drei benötigt, um die gesamte 13,62 Kilometer lange Strecke abzudecken. Sie sind so koordiniert, dass sie ständig in gleichem Abstand zueinanderstehen und bei der Wiederaufnahme des Rennens für Fairness sorgen.