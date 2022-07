Ohio : 10-Jährige nach Vergewaltigung schwanger – Mann (27) angeklagt

Der mutmaßliche Vergewaltiger des zehnjährigen Mädchens aus Ohio, das nach einer Vergewaltigung schwanger wurde und in seinem Heimatstaat keinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen durfte, ist gefasst: Gerson Fuentes wurde am Dienstag in Franklin County in Ohio verhaftet und am Mittwoch in Columbus dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde unter Anklage gestellt. Der Mann, ein illegaler Einwanderer aus Guatemala, ist geständig. Ein DNA-Abgleich zwischen einer Speichelprobe des Mannes und Daten aus der Abtreibungsklinik im US-Bundesstaat Indiana , wohin das Mädchen reiste, ist noch hängig.