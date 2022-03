Nahost-Konflikt : 100'000 Israelis in Gaza sollen Häuser verlassen

Die Gewalt im Nahen Osten droht außer Kontrolle zu geraten. Nach dem Nein der Hamas zum ägyptischen Vermittlungsplan weitet Israel seine Offensive im Gazastreifen aus.

Israels Armee rief nach dem Scheitern des Vermittlungsplans am Dienstag die Menschen im nördlichen und östlichen Gazastreifens zum Verlassen ihrer Häuser auf. Der Appell betraf die Stadt Beith Lahija und die bei Gaza-Stadt gelegenen Vororte Schidschaija und Seitun. Schon am Dienstag hatte sich die Lage gefährlich zugespitzt, nachdem binnen weniger Stunden ein Dreipunkteplan zur Beendigung der Gewalt fehlgeschlagen war.

Die Hamas lehnte den Vorschlag aber ab und feuerten auch nach Beginn einer zwölfstündigen Phase zur Deeskalation Dutzende Raketen auf Israel ab. Israel ging zunächst auf den Kairoer Plan ein, ließ dann aber am Nachmittag mehr als ein Dutzend Luftangriffe fliegen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte zuletzt mit einer Bodenoffensive im Gazastreifen und hat Tausende Soldaten an der Grenze zu dem Gebiet zusammengezogen.

USA gegen Bodenoffensive

Doch ein solcher Schritt dürfte den Blutzoll auf beiden Seiten dramatisch erhöhen. Zudem befürchtet Israel, sich in der mit 1,7 Millionen Einwohner dicht besiedelten Region militärisch zu verheddern. Auch die USA seien der Ansicht, dass «niemand einen Bodenkrieg sehen» solle, sagte Außenamtssprecherin Jen Psaki in Washington.

Vorschlag für Waffenruhe nicht akzeptabel

Abbas verliert massiv an Einfluss

Der palästinensische Präsident Abbas wird am Mittwoch in Kairo zu Gesprächen mit Staatschef al-Sisi erwartet. Im Anschluss will Abbas zu ranghohen Unterredungen in die Türkei reisen.