Franzosen vermelden PSG-Verbleib : 100-Millionen-Bonus für Verlängerung? Mbappés Mutter dementiert Mega-Vertrag

Großer Wirbel um Frankreich-Superstar Kylian Mbappé. Erst kursiert eine Meldung, dass der 23-jährige Stürmer bei PSG verlängert, dann dementiert seine Mutter und lässt die Real-Fans weiter hoffen.

1 / 5 Wo spielt Kylian Mbappé im nächsten Sommer? AFP Am Donnerstag kursiert erst eine Meldung, dass er bei PSG verlängert. REUTERS Später dementiert Mbappés Mutter die Meldung, AFP

Schon vor Ablauf der aktuellen Saison brodelt es heftig in der europäischen Gerüchteküche. Bereits seit Monaten eines der heißesten Themen: Was macht Frankreichs Superstar Kylian Mbappé? Am Donnerstag kommt plötzlich neue Dynamik in die Causa Mbappé, da die Zeitung «Le Parisien» berichtet, dass sich der 23-Jährige Stürmer mit PSG grundsätzlich auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages geeinigt habe. Demnach soll Mbappé bis 2024 bei den Parisern bleiben und nicht zu Real Madrid wechseln.

Wenig später meldet sich dann aber Mbappés Mutter Fayza Lamary zu Wort. Und dementiert alles! «Es gibt keine grundsätzliche Vereinbarung mit PSG oder irgendeinem anderen Club», schreibt sie auf ihrem Twitter-Account und fügt an: «Die Diskussionen über Kylians Zukunft werden in einem Klima großer Gelassenheit fortgesetzt, damit er mit Respekt für alle Parteien die beste Wahl treffen kann.»

«Real bleibt erste Option»

Was stimmt also nun? Bleibt er bei PSG oder wechselt er zu Real? Gegenüber der spanischen Zeitung «Marca» äußert sich Mbappés Mutter auch noch und bestätigt dort, dass es «komplett falsch» sei, dass ihr Sohn in Paris verlängert habe. Viel mehr bleibe Real «die erste Option» für die Zukunft des Weltmeisters von 2018, meint Lamary in Bezug auf die aktuellen Gerüchte. Gemäß Informationen des Real-nahen Blattes herrsche bei den Königlichen zum Thema Mbappé «die maximale Entspanntheit», da man zuversichtlich sei, den Großteil der Arbeit im Kampf um den begehrten Stürmer bereits erledigt zu haben.

Einen Wechsel zum Carlo-Ancelotti-Verein heizen auch verräterische Instagram-Bilder, die Mbappés Kumpel Ora Ito vor wenigen Tagen ins Netz stellte. Der Künstler postete Insta-Stories aus dem vermeintlichen Haus von Mbappé, auf denen bei genauerer Betrachtung im Hintergrund Umzugskartons zu erkennen sind. Verschiedene Medien spekulierten daraufhin, dass diese Kartons als Signal für einen baldigen Wegzug aus Paris zu deuten sein könnten.

Über 100 Millionen bei Vertragsverlängerung

Da der Vertrag von Mbappé bei PSG Ende der aktuellen Saison ausläuft, würde Real keine Ablöse bezahlen müssen. Sollte der Superstar nun aber doch verlängern, wie «Le Parisien» schreibt, würde er knapp 50 Millionen Euro und einen Loyalitätsbonus von 100 Millionen Euro einstreichen. Wie viel der spanische Meister bereit ist dem Franzosen zu zahlen, ist unklar. Die Größenordnung dürfte sich in einer ähnlichen Dimension bewegen.

Fakt ist: Bereits im vergangenen Sommer hätte der Mega-Transfer über die Bühne gehen können. Dann scheiterten die Madrilenen allerdings auch deswegen, weil PSG angeblich eine Mega-Ablöse von über 200 Millionen Euro für den umworbenen Superstar forderte.

Real-Transfer nach CL-Final offiziell?

Der Spieler selber war derweil schon zu Kindheitszeiten großer Real-Fan, ließ sich aber trotz dem geplatzten Wechsel zu seinem Herzensclub nicht hängen. Mit 24 Saisontoren in der Ligue 1 und einigen überragenden Auftritten in der Champions League demonstrierte er, wieso ihn der 13-fache Königsklassengewinner unbedingt nach Madrid locken will.

Möglich scheint, dass der Transfer des pfeilschnellen Stürmers zu Real nun im Nachgang an den Champions-League-Final am 28. Mai offiziell kommuniziert wird. Das Endspiel gegen Liverpool bestreitet Mbappés möglicher neuer Arbeitgeber dabei ausgerechnet in seinem aktuellen Wohnort Paris. Es bleibt also spannend.