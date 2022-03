Italien : 100 Schlösser und Burgen gratis zu haben

Die italienische Regierung verschenkt derzeit 103 prachtvolle Immobilien – unter einer Bedingung.

Wer ein Schloss oder eine alte Burg in Italien möchte, der muss es nur sagen: Der italienische Staat ist gerade dabei, 103 historische Gebäude zu verschenken. Die Bewerber werden allerdings dazu verpflichtet, die zum Teil baufälligen Immobilien zu sanieren, um sie in Touristenattraktionen zu verwandeln.

Wie «Il Sole» berichtet, wollen das Kulturministerium und die Agentur für Staatseigentum mit der Initiative «Cammini e percorsi» (Wege und Pfade) den Tourismus in abgelegenen Regionen ankurbeln. Gleichzeitig soll die Staatskasse von Sanierungskosten verschont bleiben.

Gratis, aber trotzdem teuer

Derzeit stehen auf der Website einer Immobilienagentur drei besondere Gebäude im Angebot: Der im 13. Jahrhundert erbaute Castello di Montefiore, der Castello Orsini-Odescalchi bei Rom, in dem die Schauspieler Tom Cruise und Katie Holmes 2006 heirateten, sowie die Villa Bonelli in der Provinz Barletta-Andria-Trani in Apulien. Auf der Liste befinden sich zudem Leuchttürme, stillgelegte Bahnhöfe und historische Gutshöfe.